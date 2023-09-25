"Брошусь я в окно!" Более 10 граждан РФ получили предписания покинуть Латвию. Скорее всего, по ошибке

"Письма счастья" завтрашнего дня

"Ходила уже на два экзамена. Оценку за вторую попытку, сданную в сентябре, еще не получила. Зато получила письмо, что мне надо покинуть Латвию до 30 ноября".

"Подала документы в PMLP в августе (экзамен по латышскому сдавала еще в школе). 28 августа получила письмо с просьбой предоставить дополнительные документы. Там указывалось, что сделать это можно до 8 сентября, я отправила накануне, о чем получила подтверждение из регионального отделения, куда мое дело переправили на рассмотрение, что все получено, дело рассматривается до года. А через неделю получила письмо об аннулировании ВНЖ. На мой запрос в то же региональное отделение ответили: вы подали документы 7-го сентября, а нужно было до 1-го. Ждите решения — тогда сможете получить новую карточку". Снова написала запрос и приложила их ответ про 8 сентября. Пока тишина."

У меня освобождение от языкового экзамена, выданное реабилитологом. Все документы в PMLP поданы вовремя. Получила от них письмо… Как и куда дальше идти, писать?

Оформлял документы через Лиепайское отделение PMLP на получение статуса постоянного жителя ЕС. В мае пришло письмо, что не попадаю под изменения в Иммиграционном законе — вернули документы и пошлину в 70 евро. А вчера получил письмо, что срок постоянного вида на жительство истек и до 30 ноября должен покинуть Латвию.