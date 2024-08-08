British Airways примерно на год приостановит рейсы в Пекин

Полеты из аэропорта Хитроу в Пекин будут остановлены с 26 октябрянынешнего года до ноября 2025 года. При этом British Airways продолжит летать в Шанхай и Гонконг. Будет ли введён новый маршрут, взамен пекинского, в сообщении British Airways не говорится.

Ранее другая британская авиакомпания - Virgin Atlantic Airways Ltd.- объявила о прекращении с 25 октября рейсов из Лондона в Шанхай.

То, что европейские и, в частности, британские авиаперевозчики сейчас не могут использовать воздушное пространство России, их полёты в страны Азии стали на несколько часов продолжительней, чем прежде. Это обстоятельство делает билеты более дорогими и менее привлекательными для клиентов, пишет Reuters.