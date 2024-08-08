2024.08.08 17:46

British Airways примерно на год приостановит рейсы в Пекин

 
Радио Свобода
British Airways
British Airways
ФОТО: Scanpix

Авиакомпания British Airways более чем на год приостановит рейсы в Пекин. Причину такого решения британский перевозчик не уточнил, но, как отмечает в этой связи Reuters, европейские компании работают в условиях запрета на полёты в российском воздушном пространстве.

Полеты из аэропорта Хитроу в Пекин будут остановлены с 26 октябрянынешнего года до ноября 2025 года. При этом British Airways продолжит летать в Шанхай и Гонконг. Будет ли введён новый маршрут, взамен пекинского, в сообщении British Airways не говорится.

Ранее другая британская авиакомпания - Virgin Atlantic Airways Ltd.- объявила о прекращении с 25 октября рейсов из Лондона в Шанхай.

То, что европейские и, в частности, британские авиаперевозчики сейчас не могут использовать воздушное пространство России, их полёты в страны Азии стали на несколько часов продолжительней, чем прежде. Это обстоятельство делает билеты более дорогими и менее привлекательными для клиентов, пишет Reuters.

British Airways возобновила полёты в столицу КНР лишь чуть больше года назад после паузы, вызванной пандемией COVID-19. После снятия ограничений, которые были связаны с этой болезнью, трафик из Китая в Европу восстанавливается медленно, и на многих рейсах на этом маршруте доминируют китайские перевозчики.

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Радио Свобода
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