British Airways примерно на год приостановит рейсы в Пекин

Полеты из аэропорта Хитроу в Пекин будут остановлены с 26 октябрянынешнего года до ноября 2025 года. При этом British Airways продолжит летать в Шанхай и Гонконг. Будет ли введён новый маршрут, взамен пекинского, в сообщении British Airways не говорится.
Ранее другая британская авиакомпания - Virgin Atlantic Airways Ltd.- объявила о прекращении с 25 октября рейсов из Лондона в Шанхай.
То, что европейские и, в частности, британские авиаперевозчики сейчас не могут использовать воздушное пространство России, их полёты в страны Азии стали на несколько часов продолжительней, чем прежде. Это обстоятельство делает билеты более дорогими и менее привлекательными для клиентов, пишет Reuters.
British Airways возобновила полёты в столицу КНР лишь чуть больше года назад после паузы, вызванной пандемией COVID-19. После снятия ограничений, которые были связаны с этой болезнью, трафик из Китая в Европу восстанавливается медленно, и на многих рейсах на этом маршруте доминируют китайские перевозчики.