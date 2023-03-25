Британское Минобороны: Наступление РФ на Бахмут остановилось

Наступление России на Бахмут практически застопорилось - вероятно, главным образом из-за крайнего истощения российских сил, сообщило в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании в субботу, 25 марта.
Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку и на район Кременная - Сватово, где, по всей видимости, стремится только стабилизировать свою линию фронта. Это говорит о возвращении к более оборонительной схеме действий после безрезультатных попыток провести масштабное наступление с января 2023 года, резюмируют в британском оборонном ведомстве. Украина во время обороны города, по данным Лондона, тоже понесла тяжелые потери.
Отдельно разведка страны отмечает, что ситуация для России, скорее всего, ухудшилась из-за напряженности в отношениях между министерством обороны РФ и ЧВК "Вагнер", воюющей в районе Бахмута.
ВСУ готовится к наступлению
Накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что ситуация в районе Бахмута остается наиболее сложной, но ее удается стабилизировать благодаря "титаническим усилиям" украинских военных.
Ранее в марте командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский анонсировал скорое наступление ВСУ в районе города. По его словам, основными силами России на этом направлении остается ЧВК "Вагнер". "Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - написал Сырский.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсцы возмущены предложенным порядком пользования общественным транспортом, подписывают петицию
В столице Литвы планируется в корне изменить порядок...
Алексей Арестович: я думаю, что начиная с середины апреля нас ждут хорошие новости
Об исторических истоках войны России с Украиной,...
Проект закона, который неприятно удивил живущих в Литве россиян и белорусов, будет уточнен
Сейм Литвы после обсуждения одобрил законопроект,...
Снова придется переводить стрелки часов: Литва переходит на летнее время
Весной позапрошлого года Литва должна была в...
Памятники президентам Литвы могут установить во дворе президентского дворца
Память президентов межвоенного периода можно...