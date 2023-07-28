Британское Минобороны, как и Пентагон, тоже по ошибке отправляло имейлы в Мали

Ранее в июле такое же признание поступило от Пентагона. Тогда выяснилось, что из-за пропущенной̆ буквы в адресе миллионы военных имейлов США были отправлены в африканскую страну, имеющую тесные связи с Россией.
Среди них не было сообщений с грифом "секретно", но в письмах содержалась медицинская информация, финансовые данные, карты американских военных объектов, сведения о запланированных официальных поездках и некоторые дипломатические сообщения.
Теперь и британское Минобороны заявляет, что начало расследование подобной ситуации у себя, хотя речь идет о намного меньшем числе имейлов.
"Мы начали расследование после того, как небольшое количество электронных писем было ошибочно перенаправлено на неправильный почтовый домен", — сообщил представитель ведомства агентству PA.
"Мы уверены, что они не содержали никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу операционную безопасность или технические данные", - добавил он.
Доменное имя Министерства обороны США — ".mil". Но при отправке имейлов пользователи по ошибке писали в адресе ".ml", а этот домен принадлежит Мали — африканской стране, которая является одним из немногих союзников России в мире и где активно действуют наемники ЧВК "Вагнер".
Власти Мали начали поддерживать особенно тесные связи с Россией после того, как в 2020 году в этой стране произошел военный переворот и там начали действовать наемники ЧВК "Вагнер".
Мали также была одной из всего шести африканских стран, которым российский президент Владимир Путин в четверг обещал бесплатные поставки зерна после коллапса сделки о черноморском экспортном коридоре из Украины.
Российский военно-морской флот заблокировал черноморские порты Украины после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Россия захватила 20 миллионов тонн зерна, предназначенного для экспорта, и создала нехватку продовольствия в странах Ближнего Востока и Африки.
Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министр обороны Мали, а также командующий военно-воздушными силами и заместитель начальника штаба страны будут подвергнуты санкциям за координацию распространения "Вагнера" в западноафриканской стране.