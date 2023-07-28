Британское Минобороны, как и Пентагон, тоже по ошибке отправляло имейлы в Мали

Ранее в июле такое же признание поступило от Пентагона. Тогда выяснилось, что из-за пропущенной̆ буквы в адресе миллионы военных имейлов США были отправлены в африканскую страну, имеющую тесные связи с Россией.

Среди них не было сообщений с грифом "секретно", но в письмах содержалась медицинская информация, финансовые данные, карты американских военных объектов, сведения о запланированных официальных поездках и некоторые дипломатические сообщения.

Теперь и британское Минобороны заявляет, что начало расследование подобной ситуации у себя, хотя речь идет о намного меньшем числе имейлов.

"Мы начали расследование после того, как небольшое количество электронных писем было ошибочно перенаправлено на неправильный почтовый домен", — сообщил представитель ведомства агентству PA.

"Мы уверены, что они не содержали никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу операционную безопасность или технические данные", - добавил он.