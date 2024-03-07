Британский актёр Камбербэтч зачитал письмо Навального



Камбербэтч зачитал текст, который Навальный написал к третьей годовщине своего возвращения в Россию – за месяц до своей смерти.

"Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы", – писал Навальный.