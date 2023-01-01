Они получили рыцарские титулы дам.

Список награжденных монарх подписывает дважды в год — под Новый год и перед своим днем рождения (в этом году это делала в июне ныне покойная королева Елизавета II; у нового короля Карла III день рождения 14 ноября).

Симмонс оставалась в Киеве до конца февраля несмотря на январскую эвакуацию британского посольства в Украине.

Также в список попала Луэнна Худ из графства Кембриджшир, собравшая более 190 тыс фунтов на помощь украинцам и доставлявшая помощь беженцам.