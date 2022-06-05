Моррисон заявил об этом в интервью телевидению Би-би-си. В ответ на вопрос ведущей, могут ли Путину предъявить обвинения в военных преступлениях, юрист сказал: "Думаю, ожидать этого нереалистично. Это честный ответ".

Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных преступлений в Украине 2 марта. Ряд европейских стран направил в страну своих экспертов для помощи в проведении расследования.

В их числе был и Моррисон - судья Международного уголовного суда и Международного трибунала по бывшей Югославии. Он был также назначен независимым советником генпрокуратуры Украины.

"[Путина] могут судить заочно по украинскому уголовному законодательству. [В Международном уголовном суде заочных приговоров не выносят -прим. Би-би-си]. Это не самый лучший вариант, но лучше, чем ничего", - добавил Моррисон.

По его словам, "нужно располагать доказательствами, которые можно использовать в суде, что он делает что-то (или чего-либо не делает), что является военным преступлением, или же это происходит на уровне его подчиненных, или это просто случайные действия, совершаемые недисциплинированными войсками".

"Но ответственность высшего командования по международному законодательству – это очень мощный инструмент, - говорит эксперт. - И для него задается довольно высокая планка. Так что военные командиры, которые не добиваются соблюдения дисциплины, создают себе очень много проблем в будущем".

Моррисона также спросили, есть ли свидетельства, что украинские военные тоже совершали военные преступления.

"Есть утверждения, что совершали, - ответил он. - Могу сказать, что генеральный прокурор [Украины Ирина Венедиктова] об этом очень хорошо знает. И она мне говорила – в этом нет никакого секрета, потому что она говорила об этом и публично – что это будет расследовано и должным образом решено, если появятся заслуживающие доверия доказательства. И это важно.

Как ранее писала Би-би-си, Украина и Россия не являются участниками Римского статута, поэтому юрисдикции рассматривать преступление агрессии России против Украины у МУС нет. Передать дело в МУС мог бы Совет Безопасности ООН, но у России есть право вето, и такая передача нереальна. По той же причине Совбез не сможет воспользоваться и собственными полномочиями по созданию спецтрибунала по Украине - подобно трибуналам по Югославии и Руанде.

В конце марта политики, ученые,юристы и правозащитники создали петицию с призывом создать Специальный трибунал по наказанию виновных в агрессии против Украины. Она набрала уже почти 1,8 млн подписей.

Подписавшие обращение предлагают создать судебный орган, который занимался бы расследованием и привлечением к ответственности виновных в агрессии против Украины, в дополнение к уже идущему расследованию Международного уголовного суда (МУС) по предполагаемым военным преступлениям и преступлениям против человечности в Украине.

Цель создания такого суда во время военных действий - "послать Путину и его сообщникам мощный сигнал" о намерении привлечь их к личной ответственности, говорилось в описании петиции.