Великобритания требует срочных разъяснений от украинских властей и российского правительства в связи с сообщениями о смерти британского гуманитарного работника.

"Мы срочно обсуждаем этот вопрос с нашими украинскими союзниками и министерством иностранных дел России", - заявили в британском Форин-офисе.

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45-летнего Ури из британского Уоррингтона задержали 25 апреля при прохождении блокпоста недалеко от Запорожья, посчитав его наемником, воюющим на стороне Украины. Вместе с ним также был задержан Дилан Хили.

Волонтеры направлялись в зону боевых действий с гуманитарной миссией - эвакуировать семью, оказавшуюся меж двух огней в эпицентре войны.

Мать Пола Ури рассказала, что очень беспокоилась за него, поскольку тот страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин. После известий о гибели сына она "без ума от горя и все еще в шоке", заявили представители британского МИДа, которые связались с семьей погибшего.

На Даунинг-стрит известие назвали "тревожным". "Наши мысли с его семьей и друзьями", - добавили в ведомстве.

Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что Пол Ури скончался из-за проблем со здоровьем и "стресса".

Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова утверждает, что представители так называемой "народной республики" информировали власти Британии о задержании Ури, однако не получили "никакой реакции" с их стороны.

По ее словам, во время первого медосмотра после задержания Ури диагностировали несколько хронических заболеваний, включая диабет, требующий поддержки инсулином, повреждения дыхательной системы, почек, и ряд сердечно-сосудистых заболеваний.

Морозова утверждает, Ури также находился в "депрессивном психологическом состоянии из-за невнимания к его судьбе со стороны родной страны".

"Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного креста. Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - говорится в заявлении Морозовой.

Семья Пола Ури винит в его смерти правительство России

Родные умершего британца обвинили в его смерти правительство России и тех, кто непосредственно держал его в заточении.

По их словам, им доподлинно известно, что в момент задержания у Пола при себе был инсулин, так как он страдал диабетом 1-го типа. Власти самопровозглашенной ДНР не могли не знать, что это за средство и при каком диагнозе его прописывают.

Они также отказывались пускать к пленникам представителей Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, которые несколько раз порывались проверить, в каких условиях содержатся британцы.

Это говорит только о том, считает семья, что условия были ужасными, и ДНР-овцы не хотели, чтобы об этом узнали.

Сейчас семья хочет вернуть тело Пола в Британию, однако правозащитники считают, что шансов на это мало. Они намерены просить британское правительство подключиться к переговорам о выдаче тела.

В этом случае с помощью судмедэкспертизы в Британии можно было бы точно установить причины смерти Ури. Родственники подозревают, что его могли пытать, хотя независимых подтверждений их предположениям нет.

Британское НКО Presidium Network, занимающееся вопросами гуманитарной помощи, в свою очередь, сообщило, что Пол Ури ранее провел восемь лет по контракту в Афганистане в качестве гражданского служащего.

Ранее суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни двух других британцев - Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима по обвинению в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

В настоящий момент Британия и Марокко пытаются решить судьбу своих граждан дипломатическими путями.