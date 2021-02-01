Ханна Инграм-Мур написала в "Твиттере", что у ее отца возникли проблемы с дыханием, и его доставили в больницу. По ее словам, у сэра Тома несколько недель назад была диагностирована пневмония, а на прошлой неделе его тест на Covid-19 оказался положительным.
Представитель семьи Тома Мура сообщил, что он пока не был привит вакциной от коронавируса, поскольку принимает препараты для лечения пневмонии.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон пожелал ему скорейшего выздоровления: "Вы вдохновили всю страну, и я знаю, что все мы желаем вам полностью выздороветь".
Мур недавно прошел курс лечения от рака и летом 2020 года восстанавливал подвижность после того, как сломал бедро. Он хотел собрать тысячу фунтов в знак благодарности британским медикам и в итоге собрал намного больше, став знаменитостью во всем мире.
С помощью ходунков ветеран кругами ходил по саду, периодически выкладывая видео в YouTube. К своему столетию он рассчитывал пройти 100 кругов.
Но кампания Мура оказалась сверхпопулярной. 17 апреля в прямом эфире Би-би-си он закончил сотый обход сада, собрав 17 млн фунтов (23,3 млн долларов). Деньги продолжали поступать и после этого.
В столетний день рождения Тому Муру было присвоено почетное звание полковника. В июле он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.
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