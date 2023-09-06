Британский танк Challenger 2 впервые в истории потерян от огня противника

Суббоеприпасы — составная часть кассетных боеприпасов, во время подрыва которых они разлетаются, увеличивая площадь поражения. Один из типов кассетных бомб оснащен самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами, которые поражают бронетехнику.

"Туда могли прилететь, например, снаряды с суббоеприпасами с инфракрасным наведением, которые поражают машины сверху", — допустил он.

Украинский эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко в интервью Би-би-си рассказал, что, судя по тому, что участок дороги, по которому движется машина с оператором в момент съемки находится под обстрелом, и она проезжает мимо другого неподвижного танка Т-64БВ (танк советского производства, который используют и российская, и украинская армии), то, вероятно, эта группа попала под прицельный российский огонь, вероятно — артиллерийский.

Кроме того, на кадрах заметна бронированная коробка тепловизора сверху пушки, которая устанавливается на этих танках. Источник в одном из западных оборонных ведомств подтвердил Би-би-си, что на кадрах видеозаписи танк Challenger 2.

Сомнений в том, что этот танк — Challenger, практически нет. На видеозаписи заметны характерные запасные баки для горючего, один из которых отвалился, вероятно, в момент поражения танка.

Однако такая репутация — следствие не столько каких-то исключительных качеств боевой машины. Дело в том, что их было построено всего около 450 единиц. Хотя танки Challenger 2 воевали в Югославии и Ираке, чисто статистически они довольно редко участвовали в боях.

До сих пор ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный уничтоженный "Челленджер" стал жертвой "огня по своим" в 2003 году в Ираке.

Challenger 2 — один из самых современных танков в мире. Он находится на вооружении британской армии с 1994 года. За четверть века он заработал себе славу "неуязвимого" танка.

Источник корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била в одном из западных оборонных ведомств сообщил, что экипаж из четырех человек выжил.

Судьба экипажа танка неизвестна, однако эти машины отличаются очень хорошей защищенностью. Кроме того, хотя на видео заметно, что танк горит, он не разрушен, и признаков внутреннего взрыва нет.

Эксперт также сказал, что после такого пожара, который заметен на видео, танк восстановлению, скорее всего, уже не подлежит — от высокой температуры металл меняет свойства.

Одним из его главных достоинств называют многослойную броню типа Chobham, в которой используются керамические пластины.

Такая броня эффективна как против кумулятивных боеприпасов (кумулятивные снаряды, противотанковые ракеты или выстрелы из гранатометов, которые пробивают броню очень узкой струей, которую формируют продукты взрыва и расплавленный металл), так и против подкалиберных снарядов.

Лучше всего танк защищен в лобовой проекции, тогда как борта и корма защищены хуже.

Современный или устаревший?

Андрей Тарасенко отмечает, что, несмотря на то, что Challenger 2 — вполне современный танк, у него есть не только достоинства, но и недостатки. Он объясняет их тем, что британцы, разрабатывая этот танк, применили консервативный подход, основанный на опыте прошлых войн, включая Вторую мировую, не учитывая новые угрозы для танка на поле боя.