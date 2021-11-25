Решение Королевского суда Лондона было опубликовано в среду. В нем говорится, что суд считает обоснованными большую часть жалоб Романа Абрамовича на книгу Белтон, а вот большинство претензий "Роснефти" были сочтены необоснованными. И Абрамович, и "Роснефть" считают, что книга содержит информацию, порочащую их деловую репутацию.

Автор книги — бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон. Она прожила в России 16 лет.

Книга "Люди Путина" спровоцировала целую серию исков от бизнесменов к автору и издателю. Кроме Романа Абрамовича и "Роснефти", которые обвинили автора в публикации сведений, порочащих их репутацию, иски подали сооснователи "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен, но с ними было заключено досудебное соглашение.

По искам Абрамовича и "Роснефти", судя по всему, предстоят разбирательства.

Иск Абрамовича



Иск Романа Абрамовича дошел до суда в марте нынешнего года. Бизнесмена возмутило описание его отношений с российским президентом.

В "Людях Путина" Абрамович выведен как "кассир" Путина, а до этого — семьи Ельциных. Белтон утверждает, что Абрамович — всего лишь "смотрящий" за своим капиталом, а фактически Владимир Путин может в любой момент распоряжаться им по своему усмотрению. Белтон называет эти деньги "тайным фондом" Путина, или, на английском, obschak.

Кроме того, Белтон в понимании суда обвиняет Абрамовича в том, что он, "выдавая себя за независимого бизнесмена", действовал в интересах российского президента. В частности, Белтон пишет, что Абрамович фактически отдал в распоряжение силовиков свою прибыль в $13 млрд от продажи в 2005 году "Сибнефти" "Газпрому" в рамках консолидации российских энергетических активов в руках государства.

Знаменитая покупка футбольного клуба "Челси", утверждает Белтон, тоже была сделана по указу Путина с тем, чтобы оказывать влияние на ФИФА и, как говорится в материалах дела, "коррумпировать британскую элиту и манипулировать ею".

Наконец, утверждает Белтон, Абрамович именно по указанию Путина переехал в Нью-Йорк, чтобы завести связи с семьей президента Трампа — его дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером.

Отдельно в деле фигурирует платеж в $203 млн, который Абрамович сделал в адрес компании "Петромед" через свой фонд "Полюс надежды" в 2005 году. Белтон утверждает, что эти деньги пошли не на покупку медицинского оборудования, а опять-таки в "тайный фонд" Путина в офшорах.

Также в книге Белтон говорится, что Абрамович "помог Кремлю нанести вред его врагам, используя британскую судебную систему". Речь идет о его судебной тяжбе с покойным Борисом Березовским. Белтон считает, что Абрамович согласовывал свои действия в суде с Москвой.

Адвокаты Абрамовича считают эту информацию неприемлемой, утверждая, что она бросает тень на репутацию Абрамовича как честного бизнесмена. Для того, чтобы выставить его как центрального человека в деле о политической коррупции, у Белтон не хватает показаний источников. Таким образом, все предположения о роли Абрамовича остаются именно предположениями, указывают его адвокаты. Это не оправдывает тона книги и полукриминальной лексики, которую использует автор, считают они.

Одной из центральных тем иска стали отношения между Путиным и Абрамовичем и вопрос о том, добровольно ли олигарх участвовал в "коррупционных схемах". Судья посчитала, что в контексте диффамационного дела важен вопрос — мог ли Абрамович отказаться от сотрудничества с Путиным и его людьми.

Такое противостояние в рамках дела развязывается вокруг каждого из значительных эпизодов биографии Абрамовича. Судья, впрочем, пришла к выводу, что почти все аргументы его адвокатов обоснованы, и порочащими деловую репутацию могут оказаться отрывки, касающиеся контроля Путина над олигархом, выплаты Абрамовича "Петромеду", суда с Березовским и коррупционных связей с ельцинской семьей.

Судья не приняла только один пункт — о том, что информация о покупке клуба "Челси" с целью продвигать политические интересы России в Британии может порочить достоинство бизнесмена.

Процесс по сути дела еще впереди, а пока стороны реагируют на сегодняшнее решение. Адвокаты Абрамовича выразили удовлетворение сегодняшним решением суда. В издательстве HarperCollins заявили, что внимательно изучают решение.

Следует оговориться, что в задачи судьи Аманды Типплс не входило устанавливать, действительно ли Абрамович был "кассиром Путина" и действительно ли компания "Северная нефть" была продана по цене в два раза выше рыночной ради "отката". Она решала только, какое впечатление создает текст у среднего читателя и наталкивает ли его на какие-либо выводы.

Иск "Роснефти"



Иск российской компании "Роснефть" поступил в суд в июле нынешнего года. Чем именно возмутились в "Роснефти", представители компании рассказывали на втором дне предварительного суда этим летом.

Юристы компании Игоря Сечина считают порочащими репутацию следующие эпизоды из книги Белтон:

Покупка компании "Северная нефть" по цене, которую аналитики назвали завышенной. Белтон утверждает, что половина средств от продажи компании пошла на "откат" силовикам.

Покупка "Роснефтью" ЮКОСа. В книге процесс консолидации нефтяных активов у "Роснефти" описан как схема организованного грабежа, считают адвокаты "Роснефти".

IPO "Роснефти" на лондонской бирже. Белтон утверждает, что Роман Абрамович и еще ряд бизнесменов купили акции российской компании после их первого размещения по указу Кремля, который очень хотел, чтобы IPO было успешным. Ее собеседники в книге называют это размещение "упражнением в вымогательстве".

Предложение "Роснефти" финансировать итальянскую правую партию "Лига севера". Журналисты писали, что якобы обсуждалось спонсирование партии из России через схему с участием "Роснефти". В "Роснефти" уже заявляли, что это не соответствует действительности.



Однако суд принял к рассмотрению только первую жалобу, касающуюся "Северной нефти". Судья сочла, что в книге описаны лишь подозрения автора о том, что 300 млн из "отката" с продажи забрали себе "люди Путина". По мнению судьи Типплс, такое описание может бросать тень на "Роснефть" и сегодня. И поэтому представляющим компанию юристам будет дан шанс доказать свои утверждения о клевете в суде.

Остальные отрывки суд порочащими не счел. В случае с "Лигой севера" не идет речи о факте переговоров, в которых "Роснефть" как компания была бы одной из сторон, в эпизоде с развалом ЮКОСа и поглощением Юганского НПЗ "Роснефть" не обвиняется в участии в каких-либо незаконных схемах.

В рассказе об IPO "Роснефти" критика не направлена против самой компании, скорее против Кремля и ФСБ, счел суд.