Британский парламент признал геноцидом Голодомор в Украине

По словам инициировавшей голосование представительницы консерваторов Полин Летхем, этот шаг должен стать четким сигналом президенту России Владимиру Путину и всему миру о том, что британский парламент поддерживает Украину и не потерпит военные преступления — ни прошлые, ни нынешние.

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"Советский Союз истребил миллионы украинцев политикой принудительного голода и депортаций. Это напоминает о сегодняшних событиях в Украине. Подобно Сталину в 1930-х, сегодня Путин стремится уничтожить украинский народ и украинскую идентичность", — добавила Летхем.

В Украине приветствовали решение британского парламента. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил авторов документа Полин Летхем и Стюарта Макдональда. "Это решение о восстановлении исторической справедливости и напоминание миру, что подобные преступления больше никогда не должны повториться", — подчеркнул он.

Вместе с тем резолюция имеет символический характер и не обязывает правительство Великобритании к каким-либо действиям.

Голодомор как геноцид



В 1932-1933 годах в Украине в результате массового голода, вызванного насильственной политикой коллективизации, проводившейся Иосифом Сталиным, погибли около четырех миллионов человек — такие данные приводит Институт истории Украины. Еще около трех миллионов погибли в других регионах СССР.

Украина, а также многие другие страны, считают, что эта катастрофа была осознанно спровоцирована руководством Советского Союза. Голодомор признали геноцидом парламенты Германии, Франции, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Исландии и других стран. В середине декабря 2022 года такое же решение принял Европарламент. Россия не признает Голодомор геноцидом украинцев.