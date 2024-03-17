Британский министр обороны отменил визит в Одессу из-за предупреждений разведки и российских обстрелов

По данным Sunday Times, министр принял решение не ехать в Одессу, после того как британская разведка предупредила его, что планы британской делегации стали известны России.

Поездка должна была состояться на следующий день после того, как во время визита в Одессу 6 марта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса российские войска нанесли по городу ракетный удар.

По данным украинских властей, в результате атаки погибли пять человек.

Шаппс приехал в Украину 7 марта на ночном поезде из Польши в сопровождении начальника штаба обороны адмирала Тони Радакина и небольшой группы британских чиновников. Он провел несколько встреч в Киеве с Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками его администрации.