Британский миллиардер Джим Рэтклифф берет на себя управление клубом Manchester United

В Премьер-лиге он идет сейчас лишь на восьмом месте, проиграв восемь из 18 матчей, и к тому же вылетел из Лиги чемпионов, заняв позорное для его последнее место в группе.

С 2013 года, с момента ухода легендарного тренера Алекса Фергюсона, Manchester United ни разу не выиграл Премьер-лигу и вообще выступает нестабильно и неудачно для своего уровня.

Сами Глейзеры купили Manchester United в 2005 году за 790 млн фунтов (тогда это был эквивалент примерно 1,4 млрд долларов США).

Семейство Глейзеров объявило о поиске покупателя на акции клуба больше года назад. Одним из претендентов был катарский банкир, шейх Ясим бин Хаммад аль-Тани, он был готов купить весь клуб за пять миллиардов, но стороны не смогли договориться.

Джим Рэтклифф заплатит за четверть акций Manchester United 1,3 млрд долларов, а кроме того, вложит 300 млн долларов в стадион клуба, Old Trafford.

О сделке в воскресенье объявили обе стороны: и клуб, контрольный пакет в котором принадлежит американскому семейству Глейзеров, и сам Рэтклифф.

При этом по уровню расходов, выручки и числу болельщиков во всем мире Manchester United остается одним из крупнейших футбольных клубов на планете.

Уроженец Манчестера, 71-летний Джим Рэтклифф говорит, что всю жизнь болел за «МанЮнайтед». Правда, в прошлом году он пытался купить лондонский Chelsea после того, как из него изгнали Романа Абрамовича — но попытка оказалась неудачной.

В заявлении по поводу сделки Рэтклифф отметил, что Manchester United остается коммерчески успешным предприятием, но в последнее время не вполне реализует свой потенциал в форме титулов и кубков. Миллиардер обещает, что опыт и знания сотрудников спортивной части его концерна, Ineos Sport, помогут клубу.

«Мы пришли надолго и понимаем, что впереди — много задач и тяжелой работы, к которым мы подойдем с энергией, профессионализмом и страстью. Мы готовы сотрудничать со всеми в клубе: с правлением, персоналом, игроками и болельщиками, чтобы помочь в развитии клуба», — говорится в заявлении Рэтклиффа.