Британский эксперт: по многим признакам, ракета по больнице была выпущена из Газы

Кларк не утверждает, что палестинские боевики сделали это намеренно. Скорее всего, считает он, причиной стал технический сбой при использовании арсенала ХАМАС.

По данным самой группировки, контролирующей сектор Газа, в результате удара по больнице погибли порядка 500 человек. Независимого подтверждения этих данных нет.

Бывший директор Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк предполагает, что позиция большинства стран Ближнего Востока, обвинивших в ударе Израиль, останется неизменной, несмотря на любые свидетельства, представленные израильской стороной.

Доказательством невиновности Израиля могли бы стать обломки ракеты, попавшей по больнице, но они находятся в распоряжении ХАМАС, который не станет обнародовать свидетельства против себя, считает эксперт.

«Корпус или части боеголовки могут обеспечить 95% уверенности в том, откуда взялась ракета, но мы их не получим», — считает Кларк.