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Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности.
Rusų karo nusikaltimai Ukrainoje. Buča ir Irpinė
Rusų karo nusikaltimai Ukrainoje. Buča ir Irpinė
© Zohra Bensemra, Reuters

Украина обвинила Россию в умышленном массовом убийстве мирных жителей, после того как журналисты обнаружили на улицах Бучи по меньшей мере 20 тел. Россия назвала эти обвинения военной пропагандой.

"Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", — заявил Уотлинг.

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"Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий".

"Цель у этих убийств будет одна и та же — отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено".

"То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании", — заявил эксперт.

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