Министр внутренних дел Суэлла Браверман объявила, что если закон будет одобрен, власти смогут сразу же задерживать и депортировать почти всех просителей убежища, прибывающих нелегальным путем.

В соответствии с новыми планами, нелегальных мигрантов предлагают отправлять либо на родину, если та считается безопасной, либо в третью безопасную страну — такую как Руанда, с которой у Британии заключено соглашение, которое недавно Верховным судом страны признал законным после долгих разбирательств.

Исключения будут составлять лишь дети и молодые люди до 18 лет; те, кто не может летать в самолете по медицинским показаниям, и те, кому может грозить преследование в стране, куда их отправляют. Мигранты из этих категорий могут рассчитывать на задержку перед депортацией, заявила министр внутренних дел.

Критики законопроекта, в числе которых оппозиционные партии и гуманитарные организации, утверждают, что эти предложения жестоки, практически неосуществимы и, с их точки зрения, противоречат международному праву — в частности, Европейской конвенции о защите прав человека и Конвенции ООН о статусе беженца.

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Однако глава Хоум-офиса Браверман назвала свой план тщательно проработанным и новаторским, выразив уверенность в том, что он правомерен. По ее словам, закон, наоборот, преступают сами мигранты.

"Этот закон позволит нам остановить лодки, везущие десятки тысяч человек к нашим берегам, что вопиюще противоречит нашим законам и воле народа Британии", — заявила Браверман.

По ее словам, все нелегальные мигранты, которые сейчас находятся в стране, перед тем как попасть в Британию, пересекли другие безопасные страны и могли попросить убежища там. Она особо подчеркнула что большинство просителей об убежище — это молодые мужчины до 40 лет, преимущественно из Албании, которая сама считается безопасной страной.

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По данным на 2021 год, Британия в общей сложности приняла около 60 тысяч соискателей убежища, Германия — около 150 тысяч, Франция — около 104 тысяч. По числу прошений об убежище из расчета на душу населения Британия была на 13-м месте среди европейских стран, пропустив вперед, в частности, Австрию, Швейцарию, Бельгию, Германию и некоторые страны Восточной Европы.

Обещание взять под контроль нелегальную миграцию остается одним из ключевых для нынешнего правительства консерваторов, которому пророчат серьезные испытания на следующих всеобщих выборах, грядущих в конце 2024 года. Наблюдатели отмечают, что фраза "остановить лодки", которую Браверман использовала в своей речи несколько раз, звучит как запоминающийся слоган для избирательной кампании.

Политический кризис из-за миграции



За последний год проблема нелегальной миграции обострилась в Британии до такой степени, что вызвала политический кризис, когда выяснилось, что существующая в стране система размещения нелегальных мигрантов, их регистрации и обработки прошений об убежище совершенно не выдерживает нынешней нагрузки.

По официальным данным, за 2022 год на небольших лодках из Франции в Британию переплыли почти 45 тысяч человек — на треть больше, чем годом ранее, тогда как в 2018 году эта цифра составляла всего 300 человек.

Из-за отсутствия в Хоум-офисе достаточного числа квалифицированных сотрудников для обработки прошений об убежище образовались большие задержки с регистрацией и принятием решений по каждому случаю.

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Дошло до того, что сейчас в очереди на рассмотрение находятся 166 тысяч заявок, и 110 тысяч из этих людей ожидают решения полгода или еще дольше. Нередко срок рассмотрения растягивается на годы.

На период ожидания власти предоставляют просителям убежища временное жилье, и из-за задержек в Хоум-офисе они остаются в нем месяцами вместо нескольких дней или недель. По словам самой Браверман, правительство тратит на гостиницы для мигрантов 6 млн в фунтов (6,74 млн евро) в день.

"Запрет на прошение об убежище"



Многочисленные благотворительные организации, как и политики из оппозиционных партий, выступили с критикой новых планов властей, призвав их рассмотреть альтернативные пути борьбы с нелегальной миграцией.

В заявлении Агентства ООН по делам беженцев говорится, что если Британия примет новый закон, это по сути будет означать, что страна вводит запрет на прошение об убежище. Люди, прибывающие нелегальным путем, будут лишены права просить о защите и статусе беженца, независимо от того, правомерна эта просьба или нет, и независимо от их личных обстоятельств.

"Это будет прямым нарушением конвенции о статусе беженцев и нарушением длительной гуманитарной традиции Великобритании, которой могут гордиться ее жители", — сказано в заявлении агентства.

Международная организация "Врачи без границ" заявила, что жестко осуждает планы британского правительства.

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"Сама идея о том, что людей автоматически будут возвращать на родину или отправлять в Руанду, совершенно нереалистична. Мы ожидаем, что по прибытии в Великобританию тысячи мигрантов окажутся в заключении на неопределенный период времени, без какого-либо плана по их размещению", — сказала глава британского отделения организации Натали Робертс.

По ее словам, похожая ситуация наблюдается на греческих островах: "Там наши сотрудники сообщают об огромном количестве людей, испытывающих проблемы с физическим и психическим здоровьем, пока их держат в ужасных условиях".

"Мы это знаем, и правительство тоже знает, что это крайне жестокое законодательство, но оно не остановит людей, бегущих от насилия, преследований и других тяжелый испытаний", — подчеркнула Робертс.

По словам лидера лейбористов, главной оппозиционной партии Британии, Кира Стармера, власти должны, прежде всего, бороться с криминальными бандами, которые зарабатывают огромные деньги на переправке нелегальных мигрантов через Ла-Манш.

"Нам нужно серьезно вложиться в Национальное агентство по борьбе с преступностью, основать специальное подразделение, которое бы работало по обе стороны Ла-Манша. А во-вторых, в конце концов, ускорьте уже процесс обработки документов в Хоум-офисе. Если взять людей, прибывших в 2021 году — только 4% их прошений было обработано. А если взять 2022-й — всего 1%".