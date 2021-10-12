Представитель британского премьера подчеркнул, что не будет по существу комментировать материалы, связанные с работой спецслужб. Обвинений в адрес России он не выдвинул.
Таблоид The Sun, а вслед за ним ряд других британских СМИ, накануне вечером сообщил, что, по его данным, спецслужбы информировали членов британского кабинета о том, что в прошлом году некий российский агент лично похитил данные о вакцине у компании AstraZeneca, в том числе и данные о её производстве, которые, как утверждает газета, были использованы для создания российской вакцины "Cпутник V".
Обе вакцины – британская и российская – являются аденовирусными, то есть их принцип действия похож. При этом между ними есть и различия: в частности, в отличие от российской вакцины, вакцина AstraZeneca была разработана на основе аденовируса шимпанзе. "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года, а AstraZeneca получила регистрацию в Британии в декабре. Сама разработка этих вакцин, однако, началась ещё весной 2020 года, вскоре после начала пандемии.
В прошлом году сообщалось о кибератаках, которые, по мнению западных спецслужб, осуществляли российские хакеры с целью получить информацию о вакцинах.
В Российском фонде прямых инвестиций прокомментировали, что сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглая ложь, основанная на анонимных источниках".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, могли ли российские шпионы украсть данные о вакцине, назвал The Sun "ненаучным изданием".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Письмо из "Содры" потрясло женщину: я работаю на двух работах и оказалась на краю бездны (19)
Женщина, которая одна воспитывает малолетнего ребенка,...
В Литве предлагается ввести 4-дневную рабочую неделю, будут и другие изменения (4)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Эксперты оценили, будут ли литовцы работать до 72 лет: это крайняя мера (63)
Недавно Еврокомиссия инициировала дискуссию о...
Парламент Литвы одобряет выплату в 100 евро привившимся пенсионерам старше 75 лет (1)
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона,...
COVID-19 захватывает крупные города Литвы, лучше ситуация лишь в одном из них
Возможно, из-за большой плотности населения в крупных...