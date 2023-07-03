Британские лорды посетили вечеринку посла РФ в Лондоне, один из них назвал Украину "развалившимся государством"

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Вечеринка прошла 12 июня по случаю дня России. Всего ее посетили 50 человек, в частности, сотрудники посольства России, иностранные дипломаты и несколько британцев.

Келин выступил на мероприятии с речью, в которой пытался оправдать вторжение своей страны в Украину.

В частности, он заявил, что "для того, чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала разобраться со значительными угрозами своей безопасности".

Посол также обвинил Британию в "большом стратегическом просчете" из-за конфронтационного подхода к Москве.

Лорд Балф подтвердил Guardian, что присутствовал на мероприятии, где, по его словам, имел короткий разговор с российским военным атташе.

По его словам, он верит в то, что война завершится переговорами и Украина отдаст часть своей территории России.

Балф назвал Украину "развалившимся государством", которое якобы "было собрано Сталиным и Черчиллем в конце Второй мировой войны".