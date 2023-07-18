Британская разведка: за неделю заметных успехов на фронте не добились ни Россия, ни Украина

На северо-востоке российские военные пытались продвинуться на запад, через леса к западу от Кременной. Украина продолжает прилагать значительные усилия, [чтобы наступать] в районе удерживаемого Россией Бахмута . Здесь российские силы, вероятно, относительно уязвимы, но пока им удаётся удерживать позиции. Южнее в Донецкой области, особенно в районе Авдеевки, российские военные совершают небольшие атаки, но без особого успеха;

На юге Украина продолжает атаковать как минимум по двум направлениям, но ещё не прорвала основные линии обороны России. В этом районе Россия, вероятно, ввела ограничения на использование снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить способность вести огонь с закрытых позиций. В Херсонской области у Украины остаётся небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста, что является дополнительной проблемой для российских командиров, которые, вероятно, обеспокоены уязвимостью своего юго-западного фланга. (Российское Минобороны ранее отчитывалось об «уничтожении» подразделений ВСУ, которые высадились в районе Антоновского моста под Херсоном).