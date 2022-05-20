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Британское министерство обороны опубликовало очередную сводку событий на войне в Украине. Служба Би-би-си собрала главное из наблюдений британской разведки.
Evakuacija iš Azovstal
Evakuacija iš Azovstal
© Reuters / Scanpix

По всей вероятности, в плен сдались 1,7 тыс. украинских военных, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе. Неизвестное число военнослужащих ВСУ остаются на территории предприятия.

Как только Россия установит полный контроль над Мариуполем, она перебросит из города войска, чтобы усилить свою операцию в Донбассе.

Благодаря упорному украинскому сопротивлению во время битвы за Мариуполь, российские войска нуждаются в перевооружении и перегруппировке прежде, чем их можно снова использовать в бою. Этот процесс может быть долгим – если его вести по всем правилам.

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При этом на российское командование оказывается давление, чтобы оно продемонстрировало явные успехи в выполнении поставленных задач. Это означает, что силы будут брошены в бой очень быстро, без надлежащей подготовки, и это повышает риск их дальнейшего перемалывания.

Ранее российские власти заявили, что с "Азовстали" в общей сложности вышли 1730 украинских военнослужащих, в том числе 771 за последние сутки.

Украинские власти, которые добиваются обмена защитников "Азовстали" на российских военнопленных, эти данные не комментируют.

В четверг вечером заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь опубликовал короткое видеообращение, в котором заявил: "Я и командование находимся на заводе "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку!"

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bbcrussian.com
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