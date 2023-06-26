Британская разведка: Украина активизирует наступление в районе Бахмута

Украина активизировала свои атаки в районе Бахмута в Донецкой области, в ходе операции украинские силы добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города, считают в британской разведке.

Там отмечают, что Россия вряд ли может поддерживать в боевом состоянии какие-либо значительные оперативные резервы, которые можно было бы использовать для усиления в этом районе и для ответа на угрозы, с которыми она сейчас сталкивается в удаленных друг от друга секторах.