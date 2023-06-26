26 июня 2023 г. 10:15

Британская разведка: Украина активизирует наступление в районе Бахмута

 
bbcrussian.com
Ukrainos karių mokymai
Ukrainos karių mokymai
ФОТО: AP / Scanpix

Утренняя сводка военной разведки Минобороны Британии в понедельник посвящена не пригожинскому мятежу, а ситуации в Бахмуте – это одно из направлений украинского контрнаступления.

Украина активизировала свои атаки в районе Бахмута в Донецкой области, в ходе операции украинские силы добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города, считают в британской разведке.

Там отмечают, что Россия вряд ли может поддерживать в боевом состоянии какие-либо значительные оперативные резервы, которые можно было бы использовать для усиления в этом районе и для ответа на угрозы, с которыми она сейчас сталкивается в удаленных друг от друга секторах.

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