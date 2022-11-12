По мнению британской разведки, уход российской армии из Херсона наносит "значительный репутационный ущерб" РФ, поскольку это был единственный областной центр, захваченный оккупантами с начала войны.

"Отвод войск - это публичное признание трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании, опубликованной в Twitter.

Британские военные предполагают, что процесс вывода начался еще 22 октября 2022 года, когда назначенные РФ чиновники в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город. Отмечается, что российские военные, в том числе и в гражданской одежде, возможно, покинули город вместе с заявленными 80 тысячами "эвакуированных" лиц. В ходе этого процесса российские войска, по мнению британской разведки, разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр.

"Вполне вероятно, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу", - говорится в сводке.