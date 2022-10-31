Разведка британского министерства обороны сообщает, что с середины октября тысячи российских призывников были отправлены на передовую.
Зачастую их экипировка оставляет желать много лучшего, хотя еще в сентябре призывники приезжали в Украину вообще без оружия. Судя по фотографиям российских военных из открытых источников, вооружены они в основном старыми автоматами Калашникова, пишет в ежедневном отчете военная разведка Британии.
Кроме того, в отличие от контрактников, использующих автоматы более нового образца, у старых "калашниковых" патроны другого калибра, а значит, российскому командованию придется обеспечивать на фронт две цепочки поставок, что должно еще больше усложнить логистику, делают вывод британские аналитики.
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