Но до этого уровень комплектования был чрезвычайно низким, подчеркивают в минобороны Британии. В сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек в каждой. При этом роты должны состоять из примерно 100 человек.

За последние шесть недель наблюдается явный переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта, замечает разведка. Вероятно, руководители поняли, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы в Украине пока способны только к оборонительным операциям.

Но даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи на Украине, ее оперативная схема останется уязвимой, считает британская разведка.

Поскольку, чтобы вернуть себе инициативу, России потребуется возродить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции.