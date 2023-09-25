Британская разведка: российские контратаки для сдерживания ВСУ непродуманные и провальные

По данным ведомства, российские оккупанты пытаются сдержать украинские силы как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, прилагая при этом значительные усилия. Однако на обоих направлениях украинские войска отбили эти атаки и удержали недавно освобожденные территории.

Британская разведка также ссылается на комментарии российского военного сообщества, которые свидетельствуют о глубоком разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно под Бахмутом.

В них сообщается о "непродуманных" наступательных действиях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, отмечают в британском ведомстве.