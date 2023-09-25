Британская разведка: российские контратаки для сдерживания ВСУ непродуманные и провальные

 
Украинская правда
Ukrainos kariai apšaudo Rusijos pozicijas naudodami haubicą M777
Ukrainos kariai apšaudo Rusijos pozicijas naudodami haubicą M777
ФОТО: AP / Scanpix

Разведка Великобритании отмечает, что российские оккупационные войска для сдерживания наступления Вооруженных сил Украины проводят локальные провальные контратаки.

По данным ведомства, российские оккупанты пытаются сдержать украинские силы как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, прилагая при этом значительные усилия. Однако на обоих направлениях украинские войска отбили эти атаки и удержали недавно освобожденные территории.

Британская разведка также ссылается на комментарии российского военного сообщества, которые свидетельствуют о глубоком разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно под Бахмутом.

В них сообщается о "непродуманных" наступательных действиях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, отмечают в британском ведомстве.

В разведке подчеркнули, что за последние девять месяцев оккупационные войска РФ в Украине доказали, что способны проводить упорные оборонительные операции, однако не способны проводить наступательные действия.

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