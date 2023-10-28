Британская разведка: потери России в Авдеевке одни из самых высоких в году

 
Deutsche Welle
Rusijos kariai
Rusijos kariai
ФОТО: Imago / Scanpix

Тяжелые, но безрезультатные бои продолжаются вокруг города Авдеевка в Донецкой области, где в середине октября Россия начала крупное наступление, пишет в ежедневной сводке министерство обороны Великобритании.

По оценкам британской разведки, Россия, вероятно, направила к городу подразделения численностью до восьми бригад. "Эти элементы, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь в России в 2023 году", - считают аналитики британского ведомства.

Эта ситуация подчеркивает, что основная военно-политическая задача Кремля остается той же, что и на протяжении большей части войны, говорится в сводке. "Политические лидеры требуют захвата новых территорий, но военные не могут провести эффективные наступательные действия на оперативном уровне", - заключают аналитики Минобороны Великобритании.

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Deutsche Welle
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