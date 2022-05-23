Британская разведка: потери РФ за 3 месяца в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане

Deutsche Welle









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