Британская разведка: потери РФ за 3 месяца в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане

Сочетание плохой тактики действий, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости командования, которое способствует неудачам и повтору ошибок, привело к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти в ходе наступления в Донбассе, полагает британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/mpZMMMUOI9
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wTIofOVxC0
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2022
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве продукты дорожают быстрее, чем в других странах ЕС, торговцы объяснили причину
В последнее время продукты в Литве дорожают быстрее,...
Спецэфир Delfi: как позвонить и дозвониться до россиян?
В начале марта волонтеры ил Литвы начали обзванивать...
В деле продажи санатория запахло скандалом: неожиданный план заинтересовал ССР
На прошлой неделе Вильнюсская университетская...
Суд в Киеве приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению
Соломенский суд Киева приговорил пленного российского...
Президент Литвы подписал уточненный бюджет, но критикует темпы принятия антиинфляционных мер
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал уточненный...