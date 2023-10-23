Британская разведка — о расходах России на войну

 
bbcrussian.com
Rusija
Rusija
ФОТО: AP / Scanpix
Российское правительство все больше расходует на войну с Украиной. Предлагаемый госбюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с 2023 годом — в результате военные расходы составят около 6% ВВП, пишет британская военная разведка.

Напротив, расходы на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне ассигнований на 2023 год, что равнозначно их реальному сокращению в связи с инфляцией, говорится в ее ежедневном докладе.

Необходимо наращивать финансирование расходов на медицинское обеспечение раненых солдат и на выплаты семьям погибших, которых становится всё больше. Более половины солдат, получивших тяжелые ранения и признанных инвалидами, потеряли конечности. В 20% случаев потребовалась ампутация верхних конечностей, в 80% — ампутация ног, заявил 17 октября 2023 года заместитель министра труда Алексей Вовченко. Этим раненым потребуется пожизненная медицинская помощь.

Постоянное увеличение военных расходов, весьма вероятно, будет способствовать инфляции и вынудит российское правительство принимать трудные решения о финансировании войны, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес. При этом любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, лишит российскую экономику важной движущей силы перед лицом санкций, считают авторы документа.

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