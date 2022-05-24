Британская разведка: Между северной и южной группировками россиян у Северодонецка – 25 км

Там указали, что украинские силы обороны "оказывали сильное сопротивление" за последние сутки, "занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции".
"Операция объединенных сил, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом", – подчеркнули в британской разведке.
Однако Россия "увеличила интенсивность своих операций на Донбассе" и "добилась некоторых локальных успехов, - отметили в Лондоне, – отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских частей".
На данный момент северное и южное направления российской операции по окружению сил обороны Украины разделены примерно 25 километрами удерживаемой Украиной территории.
В британском Минобороны подытожили, что хотя сейчас попытка окружения на этом участке является главной задачей Москвы, "эта операция – лишь часть российской кампании по захвату Донбасса".
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