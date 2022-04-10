Британская разведка: Из-за потерь РФ привлекает военнослужащих запаса

Чтобы компенсировать потери в войне против Украины, российская армия пытается пополнить личный состав за счет военнослужащих, находящих в запасе с 2012 года. Такое сообщение опубликовало в воскресенье, 10 апреля, министерство обороны Великобритании со ссылкой на спецслужбы страны.
"Усилия по увеличению военной мощи также включают попытки привлечения (людей к участию в боевых действиях на стороне России. - Ред.) в регионе Приднестровья в Молдове", - говорится в сообщении.
Ранее, 2 апреля, Генштаб ВСУ сообщал, что Россия активизирует войска, размещенные в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - было указано в утренней сводке Генштаба за этот день.
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