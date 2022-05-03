Британская разведка: армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину

Как отмечается, за период с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 года это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.

"Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество", - отмечает британская разведка.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление будет затруднено из-за санкций. Это окажет длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу" - говорится в обзоре.

Ранее британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.