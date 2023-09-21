Британская разведка: армия РФ испытывает трудности из-за отсутствия ротации

"Отсутствие регулярной ротации подразделений c боевого дежурства, весьма вероятно, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения", – говорится в новой сводке, опубликованной Министерством обороны Великобритании в социальной сети X (ранее Twitter) по случаю годовщины объявления "частичной мобилизации" в России.