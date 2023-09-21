Британская разведка: армия РФ испытывает трудности из-за отсутствия ротации

 
Deutsche Welle
Rusijos kariai
Rusijos kariai
ФОТО: Scanpix
По оценкам британской военной разведки, российским войскам не хватает резервов для переброски в районы боевых действий в Украине.

"Отсутствие регулярной ротации подразделений c боевого дежурства, весьма вероятно, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения", – говорится в новой сводке, опубликованной Министерством обороны Великобритании в социальной сети X (ранее Twitter) по случаю годовщины объявления "частичной мобилизации" в России.

Отмечается, что "отсутствие такой подготовки, скорее всего, является причиной трудностей России в проведении успешных комплексных наступательных операций".

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