Британская полиция ищет тело школьницы, пропавшей в 1968 году. Она могла быть жертвой известного серийного убийцы

Жизнь, полная насилия

Вся жизнь англичанина Фреда Уэста - это описание сцен насилия и убийств.

Он родился в 1941 году в деревне неподалеку от Бирмингема в бедной семье сельскохозяйственных рабочих. Уэст утверждал (его братья позже это опровергали), что в 12 лет его пыталась изнасиловать собственная мать, а отец открыто поощрял инцест, говоря подростку: "Делай, что хочешь, только не попадайся".

В 15 лет он бросил школу, в 17 лет упал с мотоцикла и получил тяжелую травму головы. После этого у него начались приступы неконтролируемой ярости. В 18 лет он получил травму головы и сутки провел без сознания.

В 1965 году, когда ему было 24 года, он непреднамеренно сбил в Глазго на своем фургоне подростка, тот погиб. Суд оправдал Уэста, но из-за угроз друзей и родственников погибшего тот переехал из Шотландии в город Глостер на востоке Англии.

Его первая жена Кэтрин Костелло занималась проституцией, а Уэст ее поощрял. В 1967 году он начал увлекаться ее подругой Энн Макфолл. Все закончилось тем, что Костелло бросила Уэста, оставив ему их ребенка - дочь Хезер Энн.

А Макфолл, которая была на восьмом месяце беременности, пропала без вести. Ее останки со следами насилия полиция нашла только в 1994 году. Позже Уэста подозревали в ее убийстве, но он не сознался.

В 1968 году, когда Уэсту было 27 лет, он познакомился с бежавшей от родителей 15-летней Розмари Леттс. Они начали встречаться. Когда ей исполнилось 16 лет, они стали жить вместе и поженились. Со второй половины 1968 года до лета 1969-го Уэст сидел в тюрьме за грабеж, в 1970 году у пары родилась первая дочь.

Семья поселилась в Глостере, в доме номер 25 на Кромвель-стрит. В 1970-е и в 1980-е они вдвоем совершили минимум 13 изнасилований и убийств. Жертвами становились в основном несовершеннолетние девочки.

В 1972 году Фред и Розмари Уэст больше суток насиловали 15-летнюю девочку, которую они наняли смотреть за своими детьми. Девочка сумела убежать и обратилась в полицию, но потом отказалась от обвинений в изнасиловании. Уэстов тогда обвинили только в непристойном поведении и оштрафовали на 50 фунтов.

Одной из жертв была Хезер Энн, дочь Уэста от его первой жены (всего в семье было семеро детей). В детстве Уэсты насиловали ее, она уходила из дома. В 1987 году, когда девушке было 20 лет, Фред и Роуз убили ее и закопали тело во дворе собственного дома.

В 1992 году Уэст на глазах у своей жены насиловал еще одну свою дочь, которой тогда было 13 лет. Девочка рассказала о произошедшем своим друзьям, один из друзей передал содержание разговора своей матери, та заявила в полицию.

Расследование продолжалось весь 1993 год и шло очень тяжело. Свидетели отказывались от показаний, запуганные дети молчали. Наконец, один из них проговорился: родители часто говорили им, если вы будете плохо себя вести, всех закопаем во дворе, как их сестру Хезер Энн. Полиция нашла ее тело.

Суд доказал причастность Фреда Уэста к 13 случаям изнасилований и убийств, Розмари Уэст призналась в десяти эпизодах насилия и соучастия в убийствах. Фреду дали десять пожизненных сроков, Розмари - один пожизненный без права просить о помиловании.

В 1995 году Фред Уэст покончил с собой в тюремной камере, Розмари Уэст продолжает отбывать свой срок. Власти Глостера приняли решение снести дом 25 на Кромвель-стрит, где и происходило большинство преступлений. Сейчас на его месте пешеходный проход на соседнюю улицу.

Девочка, которая подрабатывала официанткой

6 января 1968 года 15-летняя жительница Глостера Мэри Балстом вышла из дома и поехала на встречу со своим бойфрендом.

Последний раз ее видели на автобусной остановке рядом с домом. В ее руках была игра "Монополия", которую мальчик оставил у нее накануне, и девочка собиралась ее вернуть. Больше ее не видел никто. Хотя формально поиски продолжались все эти 53 года.

В мае 2021 года на телеканале ITV вышел документальный фильм о том, что Фред Уэст причастен не к тринадцати, а к большему числу убийств - до тридцати. В этом фильме Стивен Уэст, один из детей семейной пары, рассказал: Мэри Балстом была одной из жертв его отца.

По его словам, тело девочки надо искать в кафе, которое сейчас называется "Чистая тарелка", а в 1960-е носило название The Pop-In (что можно перевести на русский как "Забегаловка"). Мэри Балстом подрабатывала там официанткой несколько последних месяцев своей жизни.

Это кафе совсем рядом с Кромвель-стрит, и Фред Уэст не просто был его завсегдатаем, но и в дни, когда девочка исчезла, помогал заливать там новый бетонный пол.

Полиция подошла к этой информации максимально серьезно. Вход в кафе закрыли белой палаткой, внутри идут поисковые работы. Они могут занять до нескольких недель.

Бывший рабочий на электростанции, а сейчас 72-летний пенсионер Тим Мерретт был тем бойфрендом, к которому девочка ехала тем январским днем. 6 января 1968 года он больше часа ждал ее на своей автобусной остановке, но никто так и не приехал.

Мерретт рассказал, что уже после пропажи Мэри Балстом он много раз приходил в The Pop-In - в слепой надежде на то, что его девушка вернулась. Возможно, он видел там и Уэста, но тогда Мерретт не знал, как он выглядит в лицо.

Как только о задержании и о преступлениях Уэста стало известно, Тим Мерретт сразу решил, что тот убил и Мэри Балстом.

Мерретт говорит, он не уверен на 100%, что тело девушки закопано в кафе или рядом с ним, но просит полицию не останавливать поиски.

Помощник руководителя полиции графства Глостершир Крейг Холден заявил, что место возможного преступления будет тщательно изучено, а информацию, которую получила полиция, он назвал потенциально крайне важной.

Адвокат Лео Готли, защищавший в 1990-е Фреда Уэста, сказал: крайне маловероятно, что тело девочки похоронено в помещении кафе. Стивена Уэста, первым заявившего об этом, адвокат назвал фантазером.

Впрочем, добавил Готли, Фред Уэст при жизни так и не сознался в убийстве Мэри Балстом, но лично он, его защитник, на 95% уверен, что Балстом стала жертвой именно этого человека.