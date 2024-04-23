Британия выделяет на помощь Украине полмиллиарда фунтов и передает крупнейший пакет военной помощи

Официально об этих шагах премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит во вторник во время визита в Польшу, но заявление о них правительство выпустило уже в понедельник.
«Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов, благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 млрд фунтов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки. Беспилотники будут закупаться в Великобритании, а средства ПВО будут способствовать расширению отечественных цепочек оборонных поставок», — говорится в заявлении министерства обороны.
Великобритания также отправит крупнейший пакет оборудования, в который войдут:
60 катеров, а также морские орудия
Более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow
Более 400 транспортных средств, включая 160 защищенных машин Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов
Около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию
«Защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину позволят достичь успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе», — сказал Риши Сунак перед визитом в Польшу.
«Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой дала современные танки и первой отправила ракеты дальнего радиуса действия, — отметил министр обороны Грант Шаппс. — Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть об экзистенциальной битве, которую ведет Украина, и при нашей неизменной поддержке она победит».