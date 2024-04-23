2024.04.23 16:51

Британия выделяет на помощь Украине полмиллиарда фунтов и передает крупнейший пакет военной помощи

 
bbcrussian.com
Rishi Sunakas, Volodymyras Zelenskis
Rishi Sunakas, Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AP / Scanpix
Правительство Великобритании в понедельник объявило, что выделяет на помощь Украине 500 млн фунтов (примерно 617 млн долларов) и передаст украинцам рекордный для себя пакет военной помощи, включающий 1600 ракет.

Официально об этих шагах премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит во вторник во время визита в Польшу, но заявление о них правительство выпустило уже в понедельник.

«Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов, благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 млрд фунтов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки. Беспилотники будут закупаться в Великобритании, а средства ПВО будут способствовать расширению отечественных цепочек оборонных поставок», — говорится в заявлении министерства обороны.

Великобритания также отправит крупнейший пакет оборудования, в который войдут:

60 катеров, а также морские орудия
Более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow
Более 400 транспортных средств, включая 160 защищенных машин Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов

Около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию

«Защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину позволят достичь успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе», — сказал Риши Сунак перед визитом в Польшу.

«Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой дала современные танки и первой отправила ракеты дальнего радиуса действия, — отметил министр обороны Грант Шаппс. — Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть об экзистенциальной битве, которую ведет Украина, и при нашей неизменной поддержке она победит».

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