Британия выделяет на помощь Украине полмиллиарда фунтов и передает крупнейший пакет военной помощи

Официально об этих шагах премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит во вторник во время визита в Польшу, но заявление о них правительство выпустило уже в понедельник.

«Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов, благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 млрд фунтов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки. Беспилотники будут закупаться в Великобритании, а средства ПВО будут способствовать расширению отечественных цепочек оборонных поставок», — говорится в заявлении министерства обороны.

Великобритания также отправит крупнейший пакет оборудования, в который войдут: