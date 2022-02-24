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Великобритания вводит санкции против банка ВТБ, компании "Аэрофлот" и запрещает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Джонсон назвал это самыми жесткими санкциями, которые видела Россия.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© Scanpix / Reuters

"Олигархам будет некуда спрятаться"

В четверг премьер-министр Великобритании объявил санкции против банка ВТБ и авиакомпании "Аэрофлот", запретив ее полеты в Великобританию. "Аэрофлот" совершал несколько рейсов в неделю по маршруту Москва - Лондон. Компании также могут запретить летать над территорией Великобритании.

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Джонсон также пояснил, что речь идет о полной заморозке активов банка ВТБ в Великобритании.

Российские банки, против которых были введены санкции, будут полностью отключены от финансовой системы Великобритании, им будут недоступны расчеты в фунтах.

Под британские санкции попали экс-зампред правления "Сибура" и бывший зять Владимира Путина Кирилл Шамалов, глава ОАК Юрий Слюсарь, вице-президент ВТБ Денис Бортников (сын главы ФСБ) и председатель правления "Промсвязьбанка" Петр Фрадков (сын бывшего премьера-министра). Против Бортникова и Фрадкова на этой неделе санкции ввел также ЕС.

Великобритания также запретила экспорт в Россию высокотехнологической продукции. Такие меры обычно используются, чтобы сдержать долгосрочное развитие страны.

Однако пока не ясно, каких сфер касается запрет. США ранее, например, ограничивали экспорт товаров, которые могут быть использованы в оборонную и энергетических секторах.

Джонсон также заявил о запрете для России и российских компаний на получение финансирования в Великобритании. Это может привести к тому, что российские компании больше не смогут размещать свои бумаги на Лондонской бирже, которая была у них крайне популярна.

Британский премьер также заявил о том, что планируется новая заморозка активов более сотен человек и компании. "Это включает основные промышленные компании, которые поддерживают путинскую "машину войны", - заявил британский премьер.

Кроме того, Джонсон обещал расследовать то, как богатые россияне получили свои состояния. "Олигархам будет некуда спрятаться", - заявил он.

"Реальность последних нескольких лет"

"Санкции для нас - реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов", - прокомментировали это решение в ВТБ (цитата по РБК).

Акции ВТБ обрушились на новостях о санкциях более чем на 40%, акции "Аэрофлота" потеряли около 30%.

Позже в четверг ожидается обращение президента США Джо Байдена по поводу санкций в отношении России.

Западные политики уже несколько недель предупреждали, что в случае полномасштабного вторжения в Украину они перейдут к жестким мерам.

22 февраля после решения президента России признать ДНР и ЛНР британские власти объявили о первом раунде своих санкций. Под индивидуальными санкциями оказались трое близких к Путину бизнесменов - Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его племянник Игорь Ротенберг. Также под санкции тогда попали Промсвязьбанк, банк "Россия" и еще три банка.

Новые санкции Евросоюза против России будут подавлять ее экономический рост и усиливать инфляцию в стране, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Пока страны ЕС не успели договориться о новых мерах.

К вечеру четверга индекс Мосбиржи обвалился более чем на 33%. Это исторический рекорд.

Рубль сильно подешевел к доллару и евро - к 19:56 доллар стоил 86,9 рубля, а евро почти 96,6 рубля.

Рубль дешевел, несмотря на валютные интервенции ЦБ, начавшего в пятницу продавать валюту, чтобы удержать падение курса.

Мосбиржа отменила утренний торги в пятницу, 25 февраля.

Как санкции повлияют на Россию?

Аналитики из международной исследовательской компании Capital Economics отмечают, что российская экономика сейчас находится в гораздо более устойчивом положении, чем в 2014 году, для того, чтобы выдержать западные санкции.

Об этом говорят и другие экономисты - у России довольно низкий госдолг, достаточно сбалансированный бюджет и большие резервы.

Тем не менее экономисты пишут, что санкции могут нанести реальный ущерб. В Capital Economics особенно волнуются из-за санкций со стороны США. Американские санкции, по оценке компании, могут сократить ВВП России как минимум на 1% и вынудить ЦБ повысить учетную ставку минимум до 12%. Этот прогноз рассчитан для более "мягкого" сценария - санкций против крупнейших российских банков и бизнеса.

Более радикальный сценарий предусматривает санкции против российских энергетических компаний и отключение России от SWIFT. И тут для экономики наступят более разрушительные последствия.

Например, экспорт российских нефти и газа может резко снизиться. На эту экспортную статью приходится 15% ВВП России (240 миллиардов долларов). Такие агрессивные санкции могут сократить ВВП страны на 5%, рубль может рухнуть до 100 рублей за доллар, прогнозируют экономисты Capital Economics.

Экспорт высокотехнологических товаров, о котором заявил британский премьер, совпадает с мерами, которые ранее ввели США, - это запрет на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и для военных, и для мирных целей. В том числе запрет касается промышленных товаров и электроники. Это, по его словам, должно ограничить военно-промышленное развитие России на многие годы вперед.

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