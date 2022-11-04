Британия вводит дополнительные ограничения на закупку российской нефти

Об этом заявил министр финансов Соединенного Королевства Джереми Ганта. По информации Reuters, речь идет о нефти, которая будет куплена по цене выше установленного западными правительствами ценового потолка.

Ганта отметил, что новое ограничение необходимо для того, чтобы российские власти получали как можно меньше средств для финансирования войны против Украины.

"Мы запретили импорт российской нефти в Соединенное Королевство и достигаем значительного прогресса в его полном прекращении", - сказал он.

Запрет начнет действовать 5 декабря.