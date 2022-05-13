Британия ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина

Санкции нацелены на "теневую сеть, обеспечивающую роскошный образ жизни Путина", заявила глава британского МИД Лиз Трасс. "Мы продолжим вводить санкции против всех, кто поддерживает путинскую агрессию, пока Украина не одержит победу", - добавила она.

Санкции против Кабаевой требовали ввести соратники оппозиционера Алексея Навального, указывая на ее роль в российской пропаганде и близость к Путину. Кабаева с 2014 года возглавляла совет директоров "Национальной медиагруппы", которая владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в Первом канале.

На прошлой неделе Евросоюз объявил, что собирается включить Кабаеву в санкционный список, однако до сих пор шестой пакет санкций не согласован из-за споров о нефтяном эмбарго.

В конце апреля газета Wall Street Journal писала, что пакет санкций против Кабаевой подготовили и власти США, однако "в последнюю минуту" решили их не вводить, чтобы не "разозлить" Путина.

Среди официальных лиц, обсуждающих этот шаг, существует мнение, что введение санкций против олимпийской чемпионки будет сочтено настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности между Россией и США и помешать мирным переговорам с Украиной, писала WSJ.

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, издание отмечало, что власти США считают Кабаеву подругой российского президента, от которого она родила по крайней мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

По официальным данным, у Путина две взрослых дочери от брака с Людмилой Путиной (Очеретной), о разводе с которой он объявил в 2013 году.

6 апреля минфин США ввел санкции санкции против Катерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой - именно их журналисты называли дочерями российского президента от официального брака.