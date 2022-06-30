Британия утвердила новый пакет помощи Украине на 1 млрд фунтов

По словам Зеленского, Украине необходимы современные системы вооружения, чтобы "переломить преимущество России в части артиллерии".

Нынешний транш увеличивает размер военной помощи Украине, которую оказала Британия, фактически вдвое. Ранее Лондон направил в Украину вооружений на сумму около 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Также с начала войны Великобритания оказала Украине гуманитарную и экономическую помощь в размере 1,5 млрд фунтов.

Ранее в Украину из Британии поставляли в основном противотанковые ракеты. На этот раз, как заявили в правительстве, речь идет о более тяжелом вооружении.

Трансформирующая роль в обороне



Объявляя о новом военном транше, британское правительство отметило, что это первый шаг к тому, чтобы помочь Украине не просто доблестно обороняться, но и отвоевать захваченные Россией территории.

Однако остается вопрос, будет ли эта помощь достаточной.

"Россия все еще получает миллиарды ежедневно и тратит их на войну, — заявил Зеленский на саммите НАТО в Мадриде. — У нас дефицит на несколько миллиардов долларов, и нет нефти и газа, чтобы покрыть его".

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отмечает, что Украина борется не только за себя, но и "за всех нас".

"Мы очень ясно дали понять Украине, что не подведем их. Мы продолжим поддерживать их в долгосрочной перспективе всеми возможными способами и способами, которые мы можем себе позволить", — уверяет Трасс.

Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что "жестокость Путина продолжает угрожать безопасности Европы".

"Путин не получил того, что хотел и на что надеялся, поэтому тщетность этой войны становится всем очевидной, а его атаки на украинский народ все более варварскими", — заявил Джонсон.

Британский премьер также убежден, что британская военная помощь "трансформирует ситуацию с обороной Украины".

По мнению корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, заявление о трансформирующей роли британской помощи несколько преувеличены.

Великобритания действительно была одной из первых стран, которые начали оказывать военную помощь Украине, и занимает второе место после США по объему этой поддержки.

Однако те же США выделяют суммы, несравнимые с тем, что направляет Британия. Недавно США одобрили очередной пакет военной помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Объем военной помощи со стороны Великобритании вместе с новым траншем составит около 2,5 млрд долларов.

Значительно меньшие страны, как, например ,Эстония, тратят на поддержку Украины больше, чем Британия, в пропорциональном отношении.

При этом Украина продолжает заявлять, что вооружений ей остро не хватает, например, необходимы сотни реактивных систем залпового огня. США, Великобритания и Германия пока пообещали совместно отправить около дюжины таких систем.

"Украинские вооруженные силы по-прежнему в значительной степени зависят от устаревшего оружия советской эпохи, а передача западного оружия идет медленно и поэтапно. Британии также пришлось закупать часть того, что она отправляет из третьих стран — это признак того, что собственных осталось немного", — отмечает Джонатан Бил.

Какое оружие Британия поставляет Украине



Новая британская помощь будет направлена на оплату "сложных систем противовоздушной обороны", беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и "тысяч единиц жизненно важного оборудования", заявили в британском правительстве.

В начале июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку реактивных систем залпового огня M270 с высокоточными боеприпасами M31A1. Обучаться обращению с этой системой украинские военные будут в Британии.

Сколько единиц этих систем будет отправлено, в правительстве не уточняют, но, по данным Би-би-си, первоначально их будет три.

Кроме того, Британия поставила Украине 5 тысяч единиц легкого противотанкового оружия последнего поколения — NLAW. Подготовка украинских военных для его использования занимает меньше дня, что особенно важно для ВСУ в условиях войны.