Британия прекратила покупать у России СПГ

"Мы лишаем Путина финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны мира в их стремлении снизить зависимость [от российских энергоносителей]", - говорится в сообщении британского ведомства в Twitter.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.

We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023



О решении отказаться с 1 января от импорта СПГ из России власти Великобритании сообщили в ноябре 2022 года.

В июне Великобритания сообщила о сокращении объемов импорта российского газа на 75% по сравнению с 2021 годом.

На СПГ приходится порядка 17% импорта газа в Британию. Ранее основными поставщиками сжиженного природного газа в Великобританию были Россия, США и Катар.

По данным ТАСС, в 2022 году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа, что составляет 4% от общего объема потребления этого вида топлива в стране.