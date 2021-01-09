В общей сложности с начала пандемии в стране от коронавируса умерло почти 80 тыс. человек.

На этом фоне в срочном порядке в Британии была сертифицирована третья вакцина от коронавируса, американской фирмы Moderna.

Власти уже заказали 17 млн доз этой вакцины, которую будут колоть наряду с двумя ранее принятыми — Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca. В общей сложности в Британии прививку получили около полутора миллионов граждан.

В пятницу было объявлено и о другом, на этот раз положительном, рекорде: в стране за сутки было проведено почти 620 тыс. тестов на коронавирус.

Мэр Лондона Садик Хан завил, что ситуация с коронавирусом в Лондоне вышла из-под контроля. Мэр объявил в связи с этим чрезвычайную ситуацию. Согласно правительственным оценкам, число инфицированных в Лондоне превысило тысячу человек на каждые 100 тыс. населения столицы.

Бюро национальной статистики называет еще более высокую цифру: по его подсчетам, в Лондоне мог быть инфицирован каждый 30-й житель.

По словам Садика Хана, в столичных больницах сейчас находится более 7 тыс. пациентов с коронавирусом, это на 35% больше, чем на прошлогоднем пике.

Садик Хан говорит, что служба скорой помощи принимает до 8 тыс. звонков в день, в то время как обычно это 5,5 тысяч.

Более 100 лондонских водителей пожарных машин временно пересели в кареты скорой помощи, чтобы помочь справиться с ситуацией.

"Если мы не предпримем экстренные меры сейчас, наша система здравоохранения не справится и умрет больше людей, — предупреждает мэр Лондона, который уже написал письмо премьер-министру с просьбой предоставить дополнительную финансовую помощь тем, кто вынужден самоизолироваться и не может работать.

Он также призывает закрыть места богослужения и в обязательном порядке носить маски на улице.

Чрезвычайная ситуация (major incident) -это событие или ситуация с серьезными последствиями, которые требуют особых мер одного или более агентств по чрезвычайным ситуациям.

Раньше к таким ЧП относили пожар в жилом высотном здании Гренфелл-тауэр в 2017 году и террористические нападения на Вестминстерском и Лондонском мосту.

Въезд по справке



Желающие посетить Англию или Шотландию должны будут предоставить справку о том, что у них нет коронавируса.

По словам властей, которые пытаются остановить распространение нового штамма вируса, такое требование может вскоре вступить в силу. Раньше правительство возражало против таких мер, настаивая на том, что карантин для прибывающих из стран с высоким уровнем инфекции намного надежнее.

Однако теперь Британия, видимо, решила последовать примеру многих других стран, которые давно уже требуют такие справки от прибывающих.

В министерстве транспорта говорят, что иностранцев и британских граждан, прибывающих в Великобританию из-за рубежа, обяжут предоставлять справки о прохождении теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Новые правила должны вступить в силу в начале будущей недели, и тем, кто не сможет предоставить такую справку, будет грозить штраф в размере 500 фунтов (около 550 евро).

Правительство Шотландии, которое может устанавливать собственные правила а области здравоохранения и транспорта, заявило, что тоже введет такие требования, как только это будет возможно сделать на практике.

Более того, как сообщил министр транспорта Грант Шэппс, он провел переговоры с коллегами из Уэльса и Северной Ирландии, где также могут вести собственную политику в этих сферах, и они заверили его, что тоже скорее всего одобрят эту меру.

"Подозреваю, что на следующей неделе это требование распространится уже на всю территорию Великобритании, — завил Шэппс в телевизионном интервью. — Мы делаем это потому, что появились мутации коронавируса, такие как южноафриканский штамм, и мы бы не хотели, чтобы его завозили в Британию".

Впрочем, в данном случае мера может оказаться запоздалой. Штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре прошлого года, но с тех пор уже был выявлен в Британии, Австралии и Франции.

Опасная мутация



По словам ученых, новый штамм может сделать заболевание более заразным и менее поддающимся лечению в связи с изменением механизма присоединения вируса к человеческим клеткам.

"Есть особые опасения, что вакцина может быть менее эффективна против этого южноафриканского штамма. Так что мы просто не хотим лишний раз рисковать", — отметил Шэппс.

Как поясняет директор Института генетики при Университетском колледже Лондона профессор Франсуа Баллу, мутация шиповидного белка вируса в южноафриканском штамме помогает вирусу преодолевать иммунную защиту, образовавшуюся в результате вакцинации или ранее перенесенного заболевания.

Впрочем, как заявляла ранее глава программы вакцинации ВОЗ Кейт O'Брайен, такие мутации, скорее всего, не изменят эффективность вакцин.

ЕС закупит дополнительно 300 млн доз вакцины



Евросоюз договорился с компаниями Pfizer и BioNTech о закупке дополнительных 300 млн доз вакцины от Covid-19.

В ноябре ЕС уже заключил контракт с Pfizer и ее немецким партнером BioNTech о закупке 300 млн доз. Таким образом почти половина всей продукции этих компаний, запланированной на 2021 год, придется на долю Европы.

Вакцины обычно распределяются между странами Евросоюза пропорционально численности их населения, однако в случае с новым контрактом пока не ясно, будут ли все страны делать заказы в соответствии с этим принципом.

Pfizer намеревается произвести в этом году до 1,3 млрд доз для всего мира.

Ситуация в странах Европы



Португалия и Украина решили последовать за остальной Европой и ужесточили меры по борьбе с пандемией на фоне распространения нового, более заразного штамма. Украина объявила о локдауне на следующий день после празднования Рождества по православному календарю, опасаясь, что после праздников число инфицированных может вновь возрасти.

В Португалии начало действовать чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Там запрещены все поездки в выходные дни и на большей части территории страны продлен комендантский час.

В Чехии, где жесткий карантин был введен еще в конце декабря, министр здравоохранения Ян Блатны отозвал свое заявление о том, что после вакцинации люди не могут передавать инфекцию. Он признал, что твердое подтверждение этому пока не получено.

Франция готова разрешить лыжным курортам запустить подъемники в том случае, если к 20 января это позволит эпидемиологическая ситуация, заявил замминистра по туризму Жан-Батист Лемуан.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что рестораны страны будут закрыты по крайней мере до середины февраля, а лыжные курорты не откроются до февральских каникул, поскольку инфекция распространяется слишком быстро и больницы не справляются с наплывом пациентов.

Парламент Швеции в пятницу принял закон о пандемии, который наделяет правительство новыми полномочиями для сдерживания Covid-19.

Швеция пошла наперекор мировой тенденции и ни разу не прибегала к локдаунам, однако вторая волна инфекции в последние месяцы накрыла страну куда сильнее, чем ожидалось, поэтому власти все же решили ужесточить меры.

По новому закону, который вступает в силу с воскресенья, правительство сможет закрывать предприятия, торговые центры и останавливать работу общественного транспорта.

Надувные палаты для ковид-пациентов



Исследователи в Южной Корее, памятуя о недостатке больничных коек во всем мире на пике пандемии, изобрели надувную палату с негативным давлением для изоляции и лечения инфекционных больных.

Мобильные модули, разработанные специалистами Корейского научно-технологического института (KAIST), представляют собой надувные палатки, похожие на парники, которые стоят в пять раз дешевле, чем обычные палаты в больнице.

Система вентиляции создает в этих палатах отрицательное давление, так что воздух лишь засасывается естественным образом, а выводится уже по специальным отводам, препятствуя распространению инфекции воздушно-капельным путем.

Такие палаты стали главным средством борьбы с пандемией в Южной Корее, однако во многих странах эту новую технологию еще не успели применить.

Власти Японии рассматривают возможность распространения чрезвычайного положения за пределы Большого Токио на фоне роста числа заражений новым штаммом коронавируса, однако опасаются, что это может усугубить экономический спад.

Как признал в пятницу премьер-министр Есихидэ Суга, меры, принятые в столичном регионе, возможно придется распространить на другие районы страны.