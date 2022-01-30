Премьер-министр Борис Джонсон говорит, что возможное развертывание дополнительных сил пошлет "четкий сигнал Кремлю".
Тем временем министры обороны и иностранных дел готовятся к переговорам в Москве, а Джонсон в ближайшие дни собирается позвонить президенту России Владимиру Путину.
Премьер-министр, который на этой неделе собирается посетить Восточную Европу, заявил, что Британия не потерпит "дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО".
"Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего.
Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться на следующей неделе к развертыванию по всей Европе с целью обеспечить нашим союзникам по НАТО поддержку на суше, на море и в воздухе", - добавил британский премьер.
Россия выдвинула около 100 тысяч военнослужащих, а также танки, артиллерию и ракеты к границе с Украиной, но отрицает планы вторжения.
Британия располагает более 900 военнослужащими в Эстонии, более 100 размещены на Украине в рамках учебной миссии, и эскадрон легкой кавалерии численностью около 150 человек базируется в Польше.
Ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел Британии объявит в парламенте об ужесточении санкций против российских политических и финансовых институтов.
Детали усиления британского присутствия в Европе планируется обговорить в Брюсселе с союзниками по НАТО. Как сообщили на Даунинг-стрит, помимо увеличения численности войск в Эстонии, туда может быть поставлено дополнительное вооружение. Кроме того, в Европу могут быть направлены истребители, боевые корабли и военные специалисты.
Начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин во вторник проинформирует кабинет министров о сложившейся ситуации.
На начало февраля запланирована еще одна поездка премьер-министра Джонсона на континент для встречи с коллегами из стран-членов НАТО.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Два евро за литр бензина - маловероятно, но в случае войны возможно (54)
В начале 2022 года в Литве растет цена на нефть, снова...
Удар пандемии по торговцам: поток покупателей не восстанавливается, а Польша уведет еще больше клиентов (95)
Во время пандемии в магазинах значительно снизился...
Сравнение цен на отопление в Литве: самые большие счета не в Вильнюсе (8)
После Нового года в Литве подорожало отопление и...
Умер актер Леонид Куравлев, сыгравший Афоню и Айсмана (13)
В Москве в возрасте 85 лет скончался актер Леонид...
Коронавирус в Литве: 9332 новых случая и 14 смертей (8)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 9332 новых...