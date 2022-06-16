Кроме главы Русской православной церкви, в санкционные списки включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ("за насильное перемещение и усыновление украинских детей"), депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, руководитель авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин, представители оккупационной администрации Херсонской области и несколько военных.

"Наша цель сегодня - пособники и виновники путинской войны, которые принесли Украине невыразимые страдания, включая насильственное перемещение и усыновление детей. Мы не устанем защищать свободу и демократию и будем оказывать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха", - прокомментировала новые санкции глава МИД Британии Лиз Трасс.

Британия стала первой страной, которая ввела санкции против патриарха Кирилла после российского вторжения в Украину.

Санкции против главы РПЦ в рамках шестого пакета ограничений собирался ввести Евросоюз, однако в итоге его не оказалось в списке, куда попали в том числе бывшая гимнастка Алина Кабаева и основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Как писали западные СМИ, против введения санкций в отношении Кирилла выступили Венгрия и Греция.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя британские санкции, заявил, что "попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов - бессмысленны, абсурдны и бесперспективны".

"Церковь - сейчас особенно - является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью. Иначе никак не могу объяснить столь абсурдные и контрпродуктивные меры, которые способствуют лишь одному - разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией", - добавил Легойда.

Что патриарх говорил о войне

После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл призывал верующих "молиться за восстановление мира и добрых братских отношений", но при этом упоминал некую "третью сторону, разжигающую конфликты". Во время проповеди 9 марта он отдельно отметил политические силы на "близкой, родной украинской земле, использующие идею врага применительно к народу русскому".

К российским военным напрямую патриарх не обращался, но 13 марта после очередной службы в Храме Христа Спасителя вручил директору Росгвардии Виктору Золотову икону, выразив надежду, что "этот образ вдохновит молодых воинов, которые принимают присягу".

4 мая папа Римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о своем разговоре с патриархом Кириллом, в котором тот, по словам понтифика, прочитал ему двадцатиминутную лекцию о причинах российского вторжения в Украину.

"Он зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения. Я его выслушал и ответил: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы должны говорить не на языке политики, но на языке Иисуса. […] Поэтому мы должны искать пути к миру, мы должны остановить войну. Патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника", - рассказывал Франциск.

В РПЦ на это ответили, что сожалеют о том, что папа Римский "избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора". При этом в "разъяснении", опубликованном службой коммуникаций отдела внешних церковных связей Московского патриархата, говорилось, что патриарх рассказал папе Римскому в том числе о "планах НАТО" и "подлетном времени ракет до Москвы".