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Правительство Великобритании открыто обвинило Россию в организации провокационных звонков, касавшихся войны в Украине, которые пранкеры делали британским миристрам.
Didysis Benas, Londonas.
Didysis Benas, Londonas.
© Scanpix

На прошлой неделе министр обороны Бен Уоллес и глава МВД Прити Патель заявили, что им звонили самозванцы.

Позже в резиденции премьер-министра признали, что подобная провокация была совершена и в отношении министра культуры Надин Доррис.

Более того, пресс-секретарь канцелярии премьер-министра сообщил, что в ближайшее время можно ожидать новых подобных провокаций.

Судя по всему, в правительстве опасаются, что особым образом смонтированные записи таких звонков могут быть опубликованы в попытке России подкрепить свои утверждения о ходе войны в Украине.

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В пятницу глава минобороны Бен Уоллес заявил о "российской дезинформации, подтасовке фактов и грязных трюках" после того, как ему позвонил человек, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Вскоре после этого министр внутренних дел Великобритании Прити Патель призналась, что ранее у нее тоже состоялся похожий телефонный разговор с пранкером.

В понедельник пресс-секретарь Бориса Джонсона сообщил журналистам, что за провокационные телефонные звонки, сделанные на прошлой неделе ряду британских министров, несет ответственность российское государство.

Представитель премьер-министра не стал вдаваться в подробности, но добавил, что это обычная практика в российской дезинформационной кампании.

"Дезинформация — это тактика, позаимствованная напрямую из кремлевского учебника с целью отвлечь внимание от их беззаконных действий в Украине и творимых там нарушений прав человека, — подчеркнул представитель Бориса Джонсона. — Мы видим целую череду историй, призванных отвлекать внимание, и откровенной лжи Кремля, которые свидетельствуют об отчаянном желании Путина скрыть истинные масштабы конфликта и неудачи России на поле боя".

Насколько известно, Бену Уоллесу поступил видеозвонок через программу Microsoft Teams, и разговор длился около 10 минут.

Видеозвонок был организован после того, как в соответствующий департамент британского правительства поступило электронное письмо якобы из посольства Украины в Лондоне, которое было перенаправлено в министерство обороны.

Предположительно, Уоллеса спросили, направит ли Британия военные корабли в Черное море и должна ли Украина обладать ядерным оружием.

У министра обороны также якобы поинтересовались, каковы шансы того, что Украина откажется от желания вступить в НАТО и станет нейтральной страной.

Сейчас проводится правительственное расследование с целью выяснить, как подобный фиктивный звонок вообще смог произойти.

Отвечая на вопрос, насколько хорошо правительство защищено от такого рода провокационных звонков, представитель Даунинг-стрит подчеркнул, что существуют правила, как следует поступать с такими звонками.

Военный атташе вызван на ковер

Британские министры уже не в первый раз становятся мишенью телефонных пранкеров.

По данным дипломатических источников, в 2018 году именно с подачи Кремля российский пранкер позвонил Борису Джонсону, занимавшему тогда пост министра иностранных дел, и выдал себя за премьер-министра Армении.

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