Пол Чима, владелец супермаркета в Ковентри говорит: "Бекон, колбасы, сыры - это самый чувствительный отдел, именно он становится главной мишенью. Инциденты происходят каждый день, на прошлой неделе мы поймали вора с полным чемоданом продуктов. Но даже такие объемы полицию не волнуют".

Владелец магазина усилил меры наблюдения и участвует в форуме, где городские торговцы делятся фотографиями и информацией о продуктовых ворах.

Неподалеку группа людей выстраивается в очередь у центра продовольственной помощи. Среди них есть люди без средств к существованию, а также рабочие, которые уже не могут сводить концы с концами. За последний год цены на основные продукты, такие как молоко, сыр и яйца, выросли более чем на 30%.

"Цены в супермаркетах возмутительны, меня от них тошнит. Такие люди, как мы, у которых ничего нет, мы не можем так жить. Вот почему людям приходится воровать", - считает один из рабочих.

"Раньше я покупал молоко за 1 фунт, а теперь оно стоит 1 фунт 80 пенсов, так что это тяжело", - рассказывает мужчина.

"Все мои деньги уходят на еду. Больше ни на что - только счета и еда", - говорит другая женщина.

Такая ситуация наблюдается и в других городах по всей стране. В Блэкпуле благотворительная столовая неустанно работает, чтобы накормить десятки людей каждый вечер. Владелец заведения пришел к шокирующему осознанию того, что больше недостаточно работать, чтобы хватало на жизнь.

Марк Батчер, владелец столовой Amazing Grace, печалится: "Есть люди с полной занятостью, которые приходят сюда за дополнительной едой. Мы терпим провал в этой стране во всех сферах. Что здесь происходит, если мы даже не можем позаботиться о своих людях?"

По оценкам экспертов, в ближайшие месяцы в Великобритании в продовольственной помощи будут нуждаться полмиллиона детей. Приближается зима, и для многих британцев она может стать одной из самых суровых за последние десятилетия.