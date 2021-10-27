В обнародованном еще на прошлой неделе отчете комиссии Сената по результатам полугодового расследования утверждается, что правительство Болснару в борьбе с пандемией коронавируса "действовало медленно и намеренно подвергало население реальному риску массовой инфекции".

Последствия рекомендации сенаторов



Отчет объемом в 1200 страниц будет передан в прокуратуру. Болсонару, однако, может не опасаться юридических последствий, поскольку его поддерживает генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас. По всей видимости, президенту не грозит и процедура импичмента в парламенте, поскольку он располагает в Национальном конгрессе достаточной поддержкой, чтобы воспрепятствовать этому.

Тем не менее рекомендация сенаторов может повредить Жаиру Болсонару в политическом плане. В предстоящем году в Бразилии пройдут президентские выборы. Согласно опросам, Болсонару ожидает сокрушительное поражение бывшему социалистическому главе государства Луису Инасио Лула да Силве.

Третье место в мире по заражаемости



Болсонару отрицает всякую ответственность за кризисную ситуацию с коронавирусом. "Мы знаем, что мы абсолютно ни в чем не виноваты. Мы знаем, что мы с самого начала действовали правильно", — заявил он на прошлой неделе.

Бразилия занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом (21 748 984 зарегистрированных случая), уступая лишь США и Индии, и второе место после США по смертности от "ковида" (606 293 летальных исхода).