В обнародованном еще на прошлой неделе отчете комиссии Сената по результатам полугодового расследования утверждается, что правительство Болснару в борьбе с пандемией коронавируса "действовало медленно и намеренно подвергало население реальному риску массовой инфекции".
Последствия рекомендации сенаторов
Отчет объемом в 1200 страниц будет передан в прокуратуру. Болсонару, однако, может не опасаться юридических последствий, поскольку его поддерживает генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас. По всей видимости, президенту не грозит и процедура импичмента в парламенте, поскольку он располагает в Национальном конгрессе достаточной поддержкой, чтобы воспрепятствовать этому.
Тем не менее рекомендация сенаторов может повредить Жаиру Болсонару в политическом плане. В предстоящем году в Бразилии пройдут президентские выборы. Согласно опросам, Болсонару ожидает сокрушительное поражение бывшему социалистическому главе государства Луису Инасио Лула да Силве.
Третье место в мире по заражаемости
Болсонару отрицает всякую ответственность за кризисную ситуацию с коронавирусом. "Мы знаем, что мы абсолютно ни в чем не виноваты. Мы знаем, что мы с самого начала действовали правильно", — заявил он на прошлой неделе.
Бразилия занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом (21 748 984 зарегистрированных случая), уступая лишь США и Индии, и второе место после США по смертности от "ковида" (606 293 летальных исхода).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На фоне ухудшения ситуации Минздрав представил рекомендации к Дню поминовения усопших (44)
С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации...
Школьные каникулы: тестирующимся раздадут тесты, не будет детских лагерей (14)
Как и сообщалось, на каникулах внешкольные занятия...
В Медининкай произошли беспорядки: мигрантки пытались сбежать из лагеря, одна из них покусала охранника за сутки развернули 96 мигрантов (34)
Во вторник литовские пограничники предотвратили путь...
Использовать для отопления уголь и торф в Вильнюсе будет запрещено с середины 2023 года (13)
Использовать для отопления уголь и торфяные брикеты в...
Коронавирус в Литве: 3509 новых случаев и 22 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3509 новых...