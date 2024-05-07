Бразилия: наводнения стали причиной гибели не менее 75 человек

Еще 103 человека числятся пропавшими без вести.
По меньшей мере 155 человек получили травмы, а ущерб от дождей вынудил более 88 тысяч человек покинуть свои дома. Примерно 16 тысяч человек нашли убежище в школах, спортзалах и других временных укрытиях.
Наводнения оставили после себя следы разрушений, включая оползни, размытые дороги и обрушившиеся мосты по всему штату. Операторы сообщают о перебоях с электричеством и связью.
Более 800 тысяч человек остались без водоснабжения, сообщило агентство гражданской обороны, которое ссылается на данные водоснабжающей компании Corsan.
"Голос Америки"
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