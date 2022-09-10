Прокламация была сразу же подписана (в порядке очередности) наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

Все присутствующие кроме церемониймейстера одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.

В первом ряду зрителей бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоит лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.

Karalius Karolis III © Vida Press

После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце вышел сам монарх.

После короткой речи, в которой он отдал дань любви и уважения покойной королеве, Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Затем Карл III подписал документ, удостоверяющий его клятву.

Свидетелями, также подписавшими документ, стали принц Уэльский Уильям и королева-консорт Камилла. Они все время находятся справа от короля.

Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие лица королевства.

В роли распорядителя церемонии выступила лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт.

Напомним, что именно она продолжительное время лидировала в борьбе консерваторов за главенствующую роль в партии и пост премьер-министра страны.

Британский монарх не приносит присягу, как это делают другие главы государств. Монарх приносит клятву, в которой обязуется охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета, и еще одну клятву на коронации.